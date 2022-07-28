Son dakika haberleri! Sancaktepe'de iş yerinin önünde bulunan malzemeleri çalan hırsız kamerada - Haberler

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Son dakika haberleri! Sancaktepe'de iş yerinin önünde bulunan malzemeleri çalan hırsız kamerada

Son dakika haberler: Sancaktepe'de bir iş yerinin önünde bulunan araç tamponu ve mazgalı çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği hakimlikçe serbest bırakıldı.

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Sancaktepe'de bir iş yerinin önünde bulunan araç tamponu ve mazgalı çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği hakimlikçe serbest bırakıldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 2 Temmuz'da Sancaktepe Eyüpsultan Mahallesindeki bir işyerinin önünden 1 adet araç tamponu ve 1 adet mazgal çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Hırsızlık olayına ilişkin başlatılan araştırma neticesinde güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, hırsızlık olayını S.U. isimli şahsın gerçekleştirdiği belirledi. Çalışmaların devamında, şüpheli şahıs 13 Temmuz 'da Sancaktepe Kemal Türkler Mahallesinde yakalanarak muhafaza altına alındı.

Yakalanan şüpheli S.U., "İşyerinden Hırsızlık" suçundan hakkında yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

(Muharrem Çam /İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Sancaktepe Tragger 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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