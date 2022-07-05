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Son dakika haberi! Samsun'da "Nefes" operasyonu: 86 bin 820 adet makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi! Samsun'da 'Nefes' operasyonu: 86 bin 820 adet makaron ele geçirildi

Edinilen son dakika haberine göre Samsun'da KOM polisi tarafından düzenlenen "Nefes" adlı operasyonda 86 bin 820 adet dolu ve boş makaron ile 25 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Samsun'da KOM polisi tarafından düzenlenen "Nefes" adlı operasyonda 86 bin 820 adet dolu ve boş makaron ile 25 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, ülke genelinde bugün saat 08.00 itibarıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. "Nefes" adı verilen tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığı operasyonu dahilinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde belirlenen 11 adrese operasyon yapıldı. Yapılan aramalarda,

62 bin 20 dal doldurulmuş makaron sigara, 24 bin 800 dal boş makaron ve 25 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 şahıs hakkında 5607 sayılı Yasa'ya muhalefet suçundan işlem başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

KOM Daire Başkanlığı Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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