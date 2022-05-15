Samandra gişelerde araç beton bariyere çarptı: 2 yaralı - Haberler

Samandra gişelerde araç beton bariyere çarptı: 2 yaralı

İSTANBUL - Samandra gişelerde seyir halinde olan olan araç sürücüsü kontrolünü kaybederek beton bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Samandra gişelerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre FIAT marka, 34 FATY 166 plakalı araç sürücüsü, kontrolünü kaybederek beton bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü ve yan koltuğunda bulunan yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar polis, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Kaza yapan araç, vinçle kaldırılınca trafik normale döndü. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.