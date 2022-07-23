Son dakika haberi | Sakarya'daki kuzen cinayetinde 4 gözaltı Son dakika haberlerine göre Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde işlenen kuzen cinayetine ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı. Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde işlenen kuzen cinayetine ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı. Olay, dün gece saatlerinde Karapürçek ilçesi Yazılıgürgen Mahallesi üzerinde meydana gelmişti. İddiaya göre, Muhammet Geyve ile kuzeni Y.G. arasında 'yüksek sesle konuşma' meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olay esnasında kuzeni Y.G. tarafından kalbinden bıçaklanan Muhammet Geyve, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olay sonrasında polis ekiplerince gözaltına alınan Y.G., İ.G., R.G. ve İ.G. isimli 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. - SAKARYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karapürçek Sakarya Geyve 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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