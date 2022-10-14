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Bu neyin öfkesi? Yolun ortasında kavgaya tutuşan kadınlar birbirlerini asfaltın üstünde sürükledi

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Köprübaşı mevkii olarak adlandırılan alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 3 kadın birbirine girdi. Kavga anı anbean kameralara yansırken, kavgada kadınlar birbirini saçlarından tutup asfaltın üzerinde sürükledi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 3 kadın birbirine girdi. Yol ortasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışan kadınları vatandaşlar zor ayırdı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında birbirine giren kadınlar, trafiği de durdurdu.

Bu neyin öfkesi? Yolun ortasında kavgaya tutuştuğu kadını, saçından tutup sürükledi

ASFALTIN ÜSTÜNDE SÜRÜKLEDİ

Kadınlar zaman zaman birbirini saçlarından tutup asfaltta sürükledi. Vatandaşların araya girmesiyle kadınlar olay yerinden ayrıldı. Olay anı ise vatandaşların cep telefonlarıyla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ kavga 3. Sayfa Güncel Haberler

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