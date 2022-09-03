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Son dakika haberi: Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi: Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Aydının Didim ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı 64 yaşındaki kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.

Aydının Didim ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı 64 yaşındaki kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza; Didim- Akbük yolu üzerinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Akbük'ten Didim'e seyir halinde olan 09 MA 2292 otomobil sürücüsü, yaya olarak hareket eden 64 yaşındaki Tülay Baştoppçu'a çarptı.

Kafasını otomobilin camına çarpan Baştopçu ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü kazayla ilgili olarak polise ve sağlık ekiplerine haber vererek, yaralı Baştopçu'nun başında ayrılmadı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Baştopçu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü Emniyet güçlerince gözaltına alınırken, hayatını kaybeden Baştopçu'nun cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Akbük 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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