Otomobilin tır ile çarpıştığı kaza kameralara yansıdı 3. Sayfa Haberleri Otomobilin tır ile çarpıştığı kaza kameralara yansıdı Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde meydana gelen trafik kazası, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Otomobilin tır ile çarpıştığı kaza kameralara yansıdı ÇORUM - Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde meydana gelen trafik kazası, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu- Çorum karayolu Budaközü Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara'dan Çorum istikametine seyir halinde olan otomobil ile arkasından gelmekte olan tır çarpıştı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken, otomobil ve Tır'da maddi hasar meydana geldi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serkan Şansever Sungurlu Çorum 3. Sayfa Haberler

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