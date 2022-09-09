Son dakika haberi... Otomobil bariyerlere çarptı: 7 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika 3. sayfa haberine göre Otomobil bariyerlere çarptı: 7 yaralı Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Otomobil bariyerlere çarptı: 7 yaralı Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza Sivas-Kayseri karayolu Hanlı tren istasyonu yakınlarında meydana geldi. 06 ZB 718 plakalı Volkswagen marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde bulunan tıra arkadan çarparak yoldan çıktı. Kazada araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Bardak Şarkışla Sivas 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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