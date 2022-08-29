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Son dakika haberleri | Oto tamirhanesinde patlama, itfaiye ekipleri müdahale ediyor

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri | Oto tamirhanesinde patlama, itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Son dakika haberleri: Oto tamirhanesinde patlama, itfaiye ekipleri müdahale ediyor Beylikdüzü'nde bulunan Beykent sanayi sitesinde bulunan bir oto tamircisinde bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Oto tamirhanesinde patlama, itfaiye ekipleri müdahale ediyor

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bulunan Beykent sanayi sitesinde bulunan bir oto tamircisinde bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucundan yangın çıktı. Olay yerinde itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli - 3. Sayfa

Beylikdüzü Beykent İtfaiye 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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