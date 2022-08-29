Son dakika haberleri | Oto tamirhanesinde patlama, itfaiye ekipleri müdahale ediyor
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Son dakika haberleri: Oto tamirhanesinde patlama, itfaiye ekipleri müdahale ediyor Beylikdüzü'nde bulunan Beykent sanayi sitesinde bulunan bir oto tamircisinde bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Oto tamirhanesinde patlama, itfaiye ekipleri müdahale ediyor
İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bulunan Beykent sanayi sitesinde bulunan bir oto tamircisinde bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucundan yangın çıktı. Olay yerinde itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli - 3. Sayfa