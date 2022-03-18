Muğla'da hastanede darbedildiğini öne süren doktor hakkında soruşturma - Haberler

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Muğla'da hastanede darbedildiğini öne süren doktor hakkında soruşturma

AA - 3. Sayfa
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Muğla'da, 14 Mart Tıp Bayramı'nda acil serviste görev yaptığı sırada bir kişi tarafından darbedildiğini öne süren doktor hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görevli doktor T.T. ile hastaneye tedaviye gelen Jandarma Uzman Çavuş A.A. arasında tartışma çıkmış, A.A'nın doktoru darbettiği öne sürülmüştü. Olay sonrasında A.A, hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı için tedbiren görevden uzaklaştırılmıştı.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntülerinin detaylı incelenmesinin ardından başhekimlikçe, acil serviste görev yapan doktor T.T. hakkında idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

KARŞILIKLI ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Hastaneye tedaviye gelen A.A. ve doktor T.T'nin birbirlerinden karşılıklı şikayetçi olduğu, A.A'nın ifadesinde, kendisine iftira attığı gerekçesiyle T.T'nin cezalandırılmasını istediği öğrenildi.

AA / Osman Akça - 3. Sayfa

Tıp Bayramı, 14 Mart, Muğla, 112, 3. Sayfa, Haberler

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