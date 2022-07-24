Son dakika haberi! Meksika'da kafede patlama: 7 yaralı Son dakika haberler... - Meksika'da kafede patlama: 7 yaralı Meksika'nın Durango eyaletinde bir kafede meydana gelen patlamada en az 7 kişi yaralandı. - Meksika'da kafede patlama: 7 yaralı MEXİCO CİTY - Meksika'nın Durango eyaletinde bir kafede meydana gelen patlamada en az 7 kişi yaralandı. Meksika'nın Durango eyaletinde Gomez Palacio kentinde bulunan bir kafede patlama meydana geldi. Elinde gaz hortumu olan bir adamın kafenin fırınına yaklaşmasının ardından meydana gelen patlamada, 7 kişi yaralandı. Geçtiğimiz Perşembe günü yaşanan patlamada herhangi bir can kaybı bildirilmezken, polis patlamanın işyeri çalışanlarının güvenlik protokollerine uymaması nedeniyle gerçekleştiğini belirtti. İhlas Haber Ajansı / Serkan Bayar - 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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