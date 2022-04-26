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Lice'de sağlık çalışanlarına saldıran şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Lice'de sağlık çalışanlarına saldıran şüpheli tutuklandıDİYARBAKIR Diyarbakır'ın Lice ilçesinde elektrik akımına kapılarak ölen kişinin sağlıkçılara saldıran kardeşi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Lice'de sağlık çalışanlarına saldıran şüpheli tutuklandı

DİYARBAKIR Diyarbakır'ın Lice ilçesinde elektrik akımına kapılarak ölen kişinin sağlıkçılara saldıran kardeşi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Lice ilçesinde Cüneyt Yaruk elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetmesi üzerine kardeşi Behçet Yaruk, Lice Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesindeki sağlıkçılara saldırdığı iddiasıyla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yaruk, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakan Koca da sosyal medyadan açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lice'de sağlıkta şiddete tutuklama. Bir yakını hastaneye, kaza sonrası hayatını kaybetmiş olarak getirilen ve polis memurunun silahıyla ateş ederek şiddete başvuran kişi Cumhuriyet Başsavcılığının talebi ile tutuklanmıştır. Milletimiz adına karar veren yargıya teşekkür ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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