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Tartıştığı vatandaşa ekmek bıçağıyla saldıran taksici yolun ortasında terör estirdi

3. Sayfa Haberleri

Küçükçekmece'de henüz bilinmeyen bir nedenle vatandaşla tartışan taksi sürücüsü, elindeki ekmek bıçağı ile saldırdı. Ardından aracı tartıştığı şahsın üzerine sürdü. Taksicinin adeta terör estirdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece'de kimliği bilinmeyen bir taksici ile vatandaşlar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taksi sürücüsü araçtaki ekmek bıçağını alarak, tartıştığı kişinin üzerine yürüdü. Taksici çevredekilerin araya girmesi ile araca bindi. Taksi sürücüsü daha sonra bindiği aracını tartışma yaşadığı kişinin üzerine sürerek olay yerinden uzaklaştı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan tartışma ve taksicinin elinde bıçakla yürüdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan taksi sürücüsü ile tartışan şahıs ise karakola giderek şikayetçi oldu. Yaşanan o anlar da kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Küçükçekmece 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

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Taksiciliğe bir düzen getirilmesi zorunlu oldu .En az lise mezunu ve sabıkası olmayan şartı gelmezse bu taksi olayı çözülmeyecek

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bu taksicilerin iyi bir ıslaha ihtiyacı var

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