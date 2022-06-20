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Son dakika haberi... Konya'da müstakil evde yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Konya'da müstakil evde yangın

Son dakika haberi... Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Yangın, saat 12.45 sıralarında merkez Yeni Mahalle Kozanlı yolu bitişiğinde bulunan 2 katlı müstakil evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Y.A.'nın ikamet ettiği evden çıkan dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bazı eşyalar zarar görürken evde maddi hasar meydana geldi. Yangının prizde şarja takılı olan telefon kablosundan çıktığı değerlendiriliyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Kozanlı Konya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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