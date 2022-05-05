Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı - Haberler

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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Manisa'nın Kula ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atıp şarampole devrilmesiyle meydana gelen kazada 2'si çocuk olmak üzere 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 7 yaşındaki çocuk, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

İzmir- Ankara D300 karayolu Güvercinlik Mahalle kavşağı yakınlarındaki rampalarda iddiaya göre İzmir'den Uşak istikametine doğru seyir halinde olan Ramazan Demirel (36) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı

ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Karayolunda savrulan otomobil, takla atıp yolun sağ tarafından bulunan şarampole devrildi. Kazanın şiddetiyle ters dönen otomobilde bulunan yolcular, sıkıştıkları yerden kendi imkanları ile dışarı çıktı. İhbar üzerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı

7 YAŞINDAKİ ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada araç sürücüsü Ramazan Demirel ve yolcu olarak bulunan Kadriye Demirel (29), Hatice Kübra Demirel (10), Eymen Demirel (7), Eren Demirel (6), Fadime Baysal (53), Mehmet Ali Baysal (53) ve İbrahim Baysal (20) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki ilçelerdeki hastaneye kaldırılırken, ağır yaralı olarak Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 7 yaşındaki Eymen Demirel, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Hasan Yiğen - 3. Sayfa

Güvercinlik, Otomobil, Ankara, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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