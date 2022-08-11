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Son dakika haberi | Kaza yapan sürücünün yıllardır ehliyetsiz araç kullandığı ortaya çıktı

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Son dakika haberi | Kaza yapan sürücünün yıllardır ehliyetsiz araç kullandığı ortaya çıktı

Son dakika haberler: Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 kişinin yaralandığı trafik kazasında jandarma ve trafik ekiplerine "Siz karışmayın bu işe, kendi aramızda hallederiz" diyen sürücünün ehliyetinin olmadığı ve bugüne kadar ehliyetsiz araç kullandığı ortaya çıktı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 kişinin yaralandığı trafik kazasında jandarma ve trafik ekiplerine "Siz karışmayın bu işe, kendi aramızda hallederiz" diyen sürücünün ehliyetinin olmadığı ve bugüne kadar ehliyetsiz araç kullandığı ortaya çıktı.

Kaza, Dolbazlar Mahallesi'nde Dolbazlar-Evren Yavşı kavşağında meydana geldi. Sedat K.'nın kullandığı 07 B 1124 plakalı kamyon ile karşı istikametten gelen Atasever K.'nın kullandığı 07 ARK 892 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan Habip Çakmakçı ve kamyonet sürücüsü Atasever K. yaralandı. Yaralılardan Habip Çakmakçı 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, alnını cama vurarak yaralanan kamyonet sürücüsü Atasever K. sağlık ekiplerinin ısrarına rağmen hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

"Siz karışmayın kendi aramızda hallederiz"

Kamyonet sürücüsü Atasever K., kazanın ardından olay yerine gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ekiplerine, "Kaza önemli bir şey değil. Siz karışmayın, biz kendi aramızda hallederiz" dedi. Kamyonet sürücüsü aynı ısrarını jandarma trafik ekipleri geldiğinde de sürdürdü. Kamyonet sürücüsü tüm ısrarlarına rağmen amacına ulaşamazken, yapılan kontrolde ehliyetinin olmadığı belirlendi. Jandarma trafik ekipleri tarafından ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen Atasever K.'ya 3 bin 674 TL, araç sahibine 3 bin 674 TL para cezası uygulanırken, sigortası olmadığı belirlenen araç bağlanarak yediemin otoparkına çekildi. Başından yaralı olduğu gözlenen kamyonet sürücüsü, yapılan işlemlerin ardından jandarma aracına alınarak hastaneye götürüldü. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Antalya Tragger 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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