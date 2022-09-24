Son dakika haberi... Sarıkamış'ta feci kaza: Otomobil ile tırın çarpıştı 4 kişi hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Gelen son dakika haberine göre Sarıkamış'ta feci kaza: Otomobil ile tırın çarpıştı 4 kişi hayatını kaybetti Sarıkamış'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti. Sarıkamış'ta feci kaza: Otomobil ile tırın çarpıştı 4 kişi hayatını kaybetti KARS - Sarıkamış'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza-Sarıkamış-Erzurum karayolunda meydana geldi. Kars'tan Erzurum istikametine seyir halindeki 48 U 8362 plakalı otomobil ile 63 AAB 271 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada otomobil bulunan A. Ç., N. A., R.S. ve İ. T. Hayatını kaybetti. Tır sürücüsü ise gözaltına alındı. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda jandarma, ağlık ekibi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri Sarıkamış Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tır sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alper Yıldırım Jandarma Kars 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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