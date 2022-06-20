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Son dakika haberi: Karakolda dehşet saçtı, 3 polis yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Karakolda dehşet saçtı, 3 polis yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Kocaeli'de bir şüpheli, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'nde polis memuruna yumruk attı.

Kocaeli'de bir şüpheli, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'nde polis memuruna yumruk attı. Polisin belinden düşen silahı da alan şüpheli, rastgele ateş ettiği sırada 2 polis memurunu yaraladı. Şahıs, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay, 19 Haziran Pazar günü gece saatlerinde Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanede kendisini odaya kilitleyerek intihar girişiminde bulunan yabancı uyruklu A.T. (32), ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi. A.T., ifadesinin ardından Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'nden çıktığı sırada polis memuru V.K.'ya yumruk attı, kafasını beton zemine çarpan V.K. ise yaralandı. V.K.'nın belinden düşen silahı alan şahıs, polis merkezinin içinde rastgele ateş etmeye başladı. Bu sırada komiser yardımcısı K.B. ve O.G. yaralandı. Yabancı uyruklu şahıs ise sol bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Polis memuru V.K.'nın geçici hafıza kaybı yaşadığı, K.B. ve O.G.'nin de hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. A.T.'nin ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Kocaeli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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