Son dakika haberi | Kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde seyir halindeyken arkadan kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza saat 12.15 sıralarında, Belenbaşı Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Buca istikametinden Belenbaşı Mahallesi istikametine doğru seyir halinde olan İsmail Topal (56) idaresindeki 35 AIR 443 plakalı motosiklete, aynı istikamette seyir halinde olan M.E.Ç. (47) idaresindeki 35 NH 410 plakalı kamyon arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrulurken, diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yola güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü İsmail Topal'ın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kamyon sürücüsü M.E.Ç. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR