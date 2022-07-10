Kahve içerken üzerlerine beton parçaları düştü: 1'i ağır 2 yaralı - Haberler

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Kahve içerken üzerlerine beton parçaları düştü: 1'i ağır 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kahve içerken üzerlerine beton parçaları düştü: 1'i ağır 2 yaralı Adana'da bir apartmanın dış cephesinden kafede oturanların üzerine düşen beton parçaları düştü.

Kahve içerken üzerlerine beton parçaları düştü: 1'i ağır 2 yaralı

ADANA - Adana'da bir apartmanın dış cephesinden kafede oturanların üzerine düşen beton parçaları düştü. Kafe savaş alanına dönerken olayda 1'i ağır 2 kişi yaralandı, bir otomobilinde camı kırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Bulvarı üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın dış cephesindeki beton parçaları apartmanın altında bulunan kafenin bahçesine ve kaldırıma düştü. Beton parçalarının düşmesi sonucu kafe savaş alanına dönerken Merve I. ve Ahmet Deniz Ö. ismindeki 2 kişi yaralandı. Park halindeki bir otomobilin camı ise kırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırırken Ahmet Deniz Ö.'nün durumun ağır olduğu öğrenildi.

Binanın dış cephesinden düşen betonun bir klima dış ünitesine de zarar vermesi nedeniyle itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürerken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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