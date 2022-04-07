Son dakika haberi: İzmir'de devrilen traktörün altında kalan karı-koca hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: İzmir'de devrilen traktörün altında kalan karı-koca hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberi: İzmir'de devrilen traktörün altında kalan karı-koca hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen traktörün altında kalan çift hayatını kaybetti.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen traktörün altında kalan çift hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Tire ilçesi Kazantepe mevkiinde meydana geldi. Bölgedeki bir çiftlikte işçi olarak çalıştıkları öğrenilen Abdulkerim Asvad ve Vidad Muhaymid isimli çift, iddiaya göre tepede bulunan çiftlikten traktörle indikleri sırada kontrolden çıkan traktör kenarındaki ağaca çarpıp takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşsa da traktörün altında kalan çift olay yerinde can verdi. Olay yerine itfaiye, AKS ve ambulans sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden çiftin Suriyeli oldukları öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - İZMİR

Son dakika haberi: İzmir'de devrilen traktörün altında kalan karı-koca hayatını kaybetti

Son dakika haberi: İzmir'de devrilen traktörün altında kalan karı-koca hayatını kaybetti

Son dakika haberi: İzmir'de devrilen traktörün altında kalan karı-koca hayatını kaybetti

Son dakika haberi: İzmir'de devrilen traktörün altında kalan karı-koca hayatını kaybetti

Son dakika haberi: İzmir'de devrilen traktörün altında kalan karı-koca hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İzmir, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title