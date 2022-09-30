İstanbul'da terör örgütü DHKP/C operasyonunda, 5 kişi "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alındı 3. Sayfa Haberleri İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alındı. İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alındı. Örgütün stratejik merkezlerinden biri olarak anılan ve zincirleme zırhlı kapılarla donatılan İdil Kültür Merkezi'ne gerçekleştirilen baskında çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İstanbul 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› İstanbul'da terör örgütü DHKP/C operasyonunda, 5 kişi 'şüpheli' sıfatıyla gözaltına alındı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.