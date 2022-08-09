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Son dakika haberi | İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü

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Son dakika haberi | İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü

Son dakika haberi... İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde gerçekleştirdiği baskında 3 Filistinliyi öldürdü, 40 Filistinliyi de yaraladı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde gerçekleştirdiği baskında 3 Filistinliyi öldürdü, 40 Filistinliyi de yaraladı.

Filistin Kızılay'ından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Nablus kentindeki bir mahalleye baskın gerçekleştirdiği, evlerden birinin etrafını sardığı ve bölgede tansiyonun yükselmesiyle çatışmaların patlak verdiği bildirildi. Baskında 3 Filistinlinin öldürüldüğü ve 4'ü ağır yaralı olmak üzere 40 kişinin gerçek mermilerle yaralandığı aktarıldı. İsrail güçlerinin ayrıca bir ambulansın yaralılara ulaşmasını engellediği ifade edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise bazı silahlı saldırılardan aranan Filistinli İbrahim Al-Nabulsi'nin yakalanması için Nablus'ta operasyon düzenlendiği duyuruldu. - BATI ŞERİA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Batı Şeria Kızılay İsrail 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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