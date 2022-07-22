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Son dakika haberi! İran'da sel felaketi: 5 ölü, 12 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haberi! İran'da sel felaketi: 5 ölü, 12 yaralı

Son dakika haberleri... İran'da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

İran'da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

İran'ın güneyinde bulunan Fars eyaletinin Darab, Neyriz ve İstihban kentlerinde aniden başlayan şiddetli yağışlar sele neden oldu. İran Fars Eyaleti Kızılay Genel Müdürü Halil Abdullahi, İstihban kentindeki şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Bölgeye yardım ekiplerinin gönderildiğini söyleyen Abdullahi, "Maalesef yaşanan sel felaketi nedeniyle şu ana kadar 5 vatandaşımızı kaybettik. Bölgeye yardım için 9 ambulans gönderildi" dedi.

Abdullahi ayrıca, "Arama kurtarma ekiplerinin bölgede çalışmaları devam ediyor. Sele ilişkin kesin bilgiler çalışmalar sona erdikten sonra elimize ulaşacak" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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