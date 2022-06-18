Ihlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti. Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Çınarcık ilçesi Kocadere köyünde tek başına ormanlık alanda ıhlamur toplamaya giden 57 yaşındaki Sabri Ateş'ten bir süredir haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve köylüler tarafından ormanlık alanda yapılan aramada Ateş'in cansız bedenine ulaşıldı. Ihlamur ağacından düşerek öldüğü değerlendirilen Ateş'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Jandarmanın olayla ilgili tahkikatı sürüyor. (Harun Öztürk/İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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