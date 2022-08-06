Son dakika haber: Adana'da trafik kazası: Araca sıkışan sürücü böyle kurtarıldı Edinilen son dakika haberine göre Adana'da trafik kazası: Araca sıkışan sürücü böyle kurtarıldı Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aracın içinde sıkışan sürücü Can-Kur ekipleri tarafından kurtarıldı. Adana'da trafik kazası: Araca sıkışan sürücü böyle kurtarıldı ADANA - Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aracın içinde sıkışan sürücü Can-Kur ekipleri tarafından kurtarıldı. Saimbeyli ilçesinde dün meydana gelen kazada Tırtat mevkiinde Hacı Mehmet G. yönetimindeki 33 ADH 485 plakalı karayollarına ait kamyon ile karşı yönden gelen İsmail Yılmaz yönetimindeki 01 SP 708 plakalı otomobil çarpıştı. Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü İsmail Yılmaz'ı Can-Kur ve İtfaiye ekipleri araçta çıkarırken sürücünün kurtarılma anları çevredeki vatandaşların cep telefonuna yansıdı. Yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından Feke Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül İsmail Yılmaz Saimbeyli Adana 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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