Son dakika haberi: HDP ilçe başkanı jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı 3. Sayfa Haberleri Son dakika habere göre Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde HDP İlçe Başkanı Hüseyin Uzun, terör örgütüne üye olma iddiasıyla yapılan operasyonla gözaltına alındı. Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde HDP İlçe Başkanı Hüseyin Uzun, terör örgütüne üye olma iddiasıyla yapılan operasyonla gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün KCK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde HDP Çelikhan İlçe Başkanı Hüseyin Uzun'un adresine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Hüseyin Uzun, jandarma komutanlığına götürülürken adresinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale el konulduğu öğrenildi. Öte yandan gözaltına alınan Hüseyin Uzun'un 2019 yıllında Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı Belde Belediye Başkanlığına da aday olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Halkların Demokratik Partisi Hüseyin Uzun Çelikhan Hisarcık 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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