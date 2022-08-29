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Son dakika haberi! Hatay'da orman yangını

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi! Hatay'da orman yangını

Son dakika gelişmesine göre Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Arpalıuşağı mevkiinde henüz bilinmeyen bir neden dolayı orman yangını başladı. Dumanı gören çevredeki vatandaşlar hemen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edilirken, helikopter ile de söndürme çalışmaları başladı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hatay 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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