Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü, kardeşi tarafından sokakta pompalı tüfekle öldürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü, kardeşi tarafından sokakta pompalı tüfekle öldürüldü

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü, kardeşi tarafından sokakta pompalı tüfekle öldürüldü

Sakarya'da Halk Eğitim Merkezi Müdürü olarak görev yapan Abdulvahit Uygar, kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi kan donduran bir cinayete şahit oldu. Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdulvahit Uygar ile kardeşi arasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Olay, saat 18.30 sıralarında Adapazarı Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdulvahit Uygar, iddiaya göre, iş çıkışı kardeşi M.Z.U. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. M.Z.U., evine gitmek için otomobiline yönelen Abdulvahit Uygar'a pompalı tüfekle ateş açtı.

YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

M.Z.U. otomobiliyle olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Uygar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Uygar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından kaçan M.Z.U.'yu yakalamak için çalışma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - 3. Sayfa

Halk Eğitim Merkezi, Sakarya, Polis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title