Halı satıcıları arasındaki silahlı kavga kanlı bitti: 1 ölü - Haberler

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Halı satıcıları arasındaki silahlı kavga kanlı bitti: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Halı satıcıları arasındaki silahlı kavga kanlı bitti: 1 ölü Eskişehir'de iddiaya göre aralarında husumet bulunan ve seyyar halı satıcısı olduğu öğrenilen 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti.

ESKİŞEHİR (İHA) - Halı satıcıları arasındaki silahlı kavga kanlı bitti: 1 ölü

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de iddiaya göre aralarında husumet bulunan ve seyyar halı satıcısı olduğu öğrenilen 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Bahtiyar Sokak'ta meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet bulunduğu öne sürülen 2 seyyar halı satıcısı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Mustafa S. (46), panelvan araç içerisindeki İsa Demirci'ye yanındaki silahla 6 el ateş etti. Mermilerden biri Demirci'nin sırtına isabet etti. Mustafa S. ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sırtından yaralanan İsa Demirci ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Polis ekipleri şüpheli Mustafa S.'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Halı satıcıları arasındaki silahlı kavga kanlı bitti: 1 ölü

Halı satıcıları arasındaki silahlı kavga kanlı bitti: 1 ölü

Halı satıcıları arasındaki silahlı kavga kanlı bitti: 1 ölü

Halı satıcıları arasındaki silahlı kavga kanlı bitti: 1 ölü

Halı satıcıları arasındaki silahlı kavga kanlı bitti: 1 ölü

Halı satıcıları arasındaki silahlı kavga kanlı bitti: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Güçlü - 3. Sayfa

İsa Demirci, Eskişehir, Polis, kavga, 3. Sayfa, Haberler

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