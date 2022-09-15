Son dakika haberi | Hafif ticari araç, polis ve zabıta araçlarına çarptı

Son dakika haberi: Hafif ticari araç, polis ve zabıta araçlarına çarptıSAMSUN Samsun'da bir hafif ticari araç, resmi polis otosuna ve zabıta minibüsüne çarparak aynalarına zarar verdi.

Hafif ticari araç, polis ve zabıta araçlarına çarptı

SAMSUN Samsun'da bir hafif ticari araç, resmi polis otosuna ve zabıta minibüsüne çarparak aynalarına zarar verdi.

Kaza, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi ile Osmaniye Caddesi kesişiminde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre A. idaresindeki 55 ASZ 82 plakalı hafif ticari araç, önüne çıkan başka bir otomobile çarpmamak için Cumhuriyet Caddesi Atatürk Anıtı önünde park halinde duran resmi polis otosuna ve zabıta minibüsünün aynalarına çarptı. Kazada 55 A 7536 plakalı polis otosunun aynasında maddi zarar meydana gelirken, 55 AG 668 plakalı zabıta minibüsünün ise aynası tamamen kırıldı.

Önüne çıkan otomobile vurmamak için yolun kenarında bulunan resmi araçların aynasına çarpmak zorunda kaldığını ifade eden sürücü Emre A., "Ben güzergahımdan gidiyordum. Önümden bir araç orantısız geçiş yapınca alanım kalmadı. Aynalarına çarpmak zorunda kaldım. Kazada çok şükür yaralı yok. Benim ve diğer 2 resmi aracın aynaları kırıldı" dedi.

Kazanın ardından olay yerine gelen trafik ekipleri tutanak tuttu.