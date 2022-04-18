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Son dakika haberi | Haber alınamayan kişi ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Haber alınamayan kişi ölü bulundu

Son dakika gelişmesine göre Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir süredir haber alınamayan 45 yaşındaki erkek ölü bulundu.

AKÇADAĞ, MALATYA (İHA) - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir süredir haber alınamayan 45 yaşındaki erkek ölü bulundu.

Olay, 10.00 sularında Akçadağ ilçesine bağlı Küçükkürne Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evli ve 4 çocuk babası olan 45 yaşındaki Mehmet Aslan'dan bir süredir haber alamayan aile yakınları gittikleri Aslan'a ait evde şahsı kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekiplerinin ilk incelemesine göre olayın intihar olarak değerlendirildiği ve evde 1 adet tüfek bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - MALATYA

Son dakika haberi | Haber alınamayan kişi ölü bulundu

Son dakika haberi | Haber alınamayan kişi ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Akçadağ, Malatya, 3. Sayfa, Haberler

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