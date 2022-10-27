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Son dakika haberi! Gözaltına alınan HDP ilçe başkanı adliyeye sevk edildi

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi! Gözaltına alınan HDP ilçe başkanı adliyeye sevk edildi

Son dakika 3. sayfa haberi... Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan Adıyaman'ın Çelikhan HDP ilçe Başkanı Hüseyin Uzun, adliyeye sevk edildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan Adıyaman'ın Çelikhan HDP ilçe Başkanı Hüseyin Uzun, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün KCK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde HDP Çelikhan ilçe Başkanı Hüseyin Uzun'un adresine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon yapılmıştı. Gözaltına alınan HDP ilçe Başkanı Hüseyin Uzun, jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan gözaltına alınan Hüseyin Uzun'un 2019 yıllında Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı Belde Belediye Başkanlığına da aday olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Halkların Demokratik Partisi Hüseyin Uzun Jandarma Adıyaman 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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