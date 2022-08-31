Son dakika haberleri! Gemerek'te korkutan yangın
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Son dakika 3. sayfa haberi: Gemerek'te korkutan yangın Sivas'ın Gemerek ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde açık alanda bulunan mısır balyaları yandı Sivas'ın Gemerek ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde açık alanda bulunan mısır balyaları yandı.
Gemerek'te korkutan yangın
Sivas'ın Gemerek ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde açık alanda bulunan mısır balyaları yandı
SİVAS - Sivas'ın Gemerek ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde açık alanda bulunan mısır balyaları yandı.
Edinilen bilgilere göre yangın Gemerek Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. O.G.'ye ait enerji fabrikasında hammadde olarak kullanılan mısır balyaları bilinmeyen nedenle alev aldı. Durum İtfaiye ekiplerine haber verildi. Çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekipleri açık alanda bulunan mısır balyalarındaki yangını söndürdü. Yangın söndürme çalışmalarına iş makinası da destek verdi. Tonlarca mısır balyasının kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.