Küçük kızların saç saça baş başa kavgası kamerada

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Geçtiğimiz günlerde Fatih Karagümrük Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre sokak ortasında karşılaşan kız çocukları, henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

YUMRUK VE TEKMELER HAVADA UÇUŞTU

Kızların tartışması kısa sürede kavgaya dönüşürken, bir kızın karşı tarafta olan birinin saçını çekmesiyle ortalık karıştı. Kızlar birbirleriyle adeta saç saça, baş başa kavga ederken, yumruk ve tekmeler de havada uçuştu. Daha sonra sokakta bulunan erkeklerin araya girmesiyle kavga ayrıldı.

KOPARDIĞI SAÇLARI GÖSTERDİ

Bu sırada bir kız ise, arkadaşının başından kopardığı saçları marifet gibi gösterdi. Yaşanan kavga anları ise sokakta bulunan başka biri tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa