Eşi tarafından öldürülen kadın bayram günü defnedildi! Oğlunun vedası yürek yaktı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Düzce'de boşanma arefesindeki eşi tarafından pompalı tüfek ile öldürülen Ayşe Alkan, köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Olayda yaralanan ve hastaneden çıkıp cenazeye gelen oğlu Müslüm Alkan, dakikalarca annesinin tabutuna sarıldı.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde dün meydana gelen olayda, boşanma arefesindeki eşi Ayşe Alkan'ı pompalı tüfekle öldürüp oğlu Müslüm Alkan'ı yaralayan Durdu Alkan, ormana kaçmış ve jandarma ekiplerinin çalışması ile kısa sürede yakalanmıştı.
YARALI HALDE GELDİ, ANNESİNİN TABUTUNA SARILDI
Olay yerinde hayatını kaybeden Ayşe Alkan, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Evi önünde helallik alındığı esnada yaralı olarak hastaneden çıkarak annesinin cenazesine giden Müslüm Alkan, gözyaşlarına hakim olamayarak uzun süre tabuta sarıldı.
Alınan helalliğin ardından Ayşe Alkan'ın cenazesi Hacıyeri köyü mezarlığına defnedildi.
İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - 3. Sayfa