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Son dakika haberi! Emanet aldığı motosikletle kaza yaptı, hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi! Emanet aldığı motosikletle kaza yaptı, hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberi: Mersin'de bir kişi emanet aldığı motosikletle yaptığı kazada hayatını kaybetti.

Mersin'de bir kişi emanet aldığı motosikletle yaptığı kazada hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde arkadaşından emanet aldığı motosikletle gezintiye çıkan Mehmet Karadağ (40), direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık görevlileri, Karadağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Mehmet Karadağ'ın henüz 2 ay önce evlendiği öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mehmet Karadağ Akdeniz Karadağ Mersin 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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