Son dakika haberi! Elazığ'da taşlı ve sopalı kavga: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberi: Elazığ'da taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine çıkan taşlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandıOlay, merkez İcadiye Mahallesi Yeni Cami mevkiinde meydana geldi. Elazığ'da taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine çıkan taşlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı Olay, merkez İcadiye Mahallesi Yeni Cami mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki arkadaş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle şahıslar olay yerinde bulduğu taş ve sopalarla birbirlerine vurdu. Olayda 2 kişi yaralandı. Kavgayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı, Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yeni Cami Elazığ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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