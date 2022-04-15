Son dakika haberi | Devrilen traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Çine ilçesinde dedesinin kullandığı devrilen traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, kırsal Bahçearası Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. idaresinde 09 RK 189 plakalı traktör, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada traktör sürücüsü A.Ö. yaralanırken, yolcu konumunda bulunan 13 yaşındaki torunu Bircan Çulha ise devrilen traktörün altına kaldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Çulha'nın hayatını kaybettiğini tespit ederken, A.Ö. ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN