Son dakika haber! Noterden çıktı, yeni aldığı araçla böyle kaza yaptı Son dakika haberler... Noterden çıktı, yeni aldığı araçla böyle kaza yaptı Yeni aracıyla ilk ihlali kaza yaptırdı Aracın devrinin alınmasından dakikalar sonra kaza yapması kameraya yansıdı Gaziantep'te satın alınan aracın noterden devrinin yapılmasından dakikalar sonra kaza yaptığı anların kamera görüntüsü ortaya çıktı. Noterden çıktı, yeni aldığı araçla böyle kaza yaptı Yeni aracıyla ilk ihlali kaza yaptırdı Aracın devrinin alınmasından dakikalar sonra kaza yapması kameraya yansıdı GAZİANTEP - Gaziantep'te satın alınan aracın noterden devrinin yapılmasından dakikalar sonra kaza yaptığı anların kamera görüntüsü ortaya çıktı. Kazanın araç sürücüsünün kavşaktaki sola dönüş yasağını ihlal etmesinden dolayı yaşanması anbean kameraya yansıdı. Kaza, merkez Şehitkamil ilçesinde Ali Fuat Cebesoy Bulvarı üzerinde 15 Haziran'da yaşandı. İddiaya göre caddede seyir halinde olan 27 ALZ 824 plakalı ticari araç sola dönüşün yasak olduğu kavşaktan sola dönmeye kalktı. O sırada trafik lambalarının yeşil yanması üzerine karşı şeritten hareketlenen 27 Z 0973 plakalı otomobil, sola dönüş alan ticari araca çarptı. Kavşakta yaşanan çarpışma sonucu devrilip sürüklenen ticari araç, yan yatarak durabildi. Kazada devrilen hafif ticari aracın sürücüsünün aracı yeni satın aldığı öğrenildi. Sola dönüş ihlali kaza yaptırdı Noterden devrini aldıktan dakikalar sonra kaza geçiren araç sürücüsü büyük üzüntü yaşamıştı. Yaşanan kaza kavşaktaki Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi kamerasına anbean yansıdı. Noterden devri yeni yapılan hafif ticari aracın sola dönüş yasağını ihlal etmesinden dolayı kazaya sebebiyet vermesi saniye saniye kameraya yansıdı. İhlas Haber Ajansı / Muhammet Abdulkadir Esen - 3. Sayfa Gaziantep Tragger 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haber! Noterden çıktı, yeni aldığı araçla böyle kaza yaptı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.