Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... D-100'de otomobilin çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi... D-100'de otomobilin çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu'nda otomobilin çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu'nda otomobilin çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 üzerinden karşıya geçmeye çalışan Bekir Yılmaz'a (63), F.A. yönetimindeki 34 UZ 8960 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaşlı adam yola savrularak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan Yılmaz, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

D-100 Karayolu Bekir Yılmaz Kocaeli Gebze 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title