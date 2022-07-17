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Çuvallı hırsıza suçüstü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çuvallı hırsıza suçüstü Balıkesir'in Edremit ilçesinde girdiği apartmandaki eşyaları çuvala doldurarak kaçmaya çalışan bir kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı.

Çuvallı hırsıza suçüstü

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde girdiği apartmandaki eşyaları çuvala doldurarak kaçmaya çalışan bir kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Çayiçi Caddesi'nde meydana geldi. Yapıcıoğlu Apartmanının çatı 4. katında hırsızlık amaçlı olduğu düşünülen elinde kesici alet bulunan şüpheli kişi polise ihbar edildi. İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri alarma geçti. Şüpheli kişinin kaçmasını önlemek için önlem alındıktan sonra apartmana girilerek 2.kata gelindiğinde elinde çuvallarla aşağıya inmeye çalışan Gökay B. isimli kişiye rastlandı. Kişi elinde bulunan çuvalı bırakarak kaçmaya çalıştı. Adı geçen kişi polis tarafından suçüstü yakalandı.

Bu arada kişinin ayrıca 'Hırsızlık' suçundan arandığı tespit edildi. Kişinin adli işlemlerinin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edileceğini öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / İsmail Özdemir - 3. Sayfa

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