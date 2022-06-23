Beypazarı'nda çıkan yangında 2 katlı ahşap ev küle döndü - Haberler

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Beypazarı'nda çıkan yangında 2 katlı ahşap ev küle döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Beypazarı'nda çıkan yangında 2 katlı ahşap ev küle döndü Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kullanılmayan 2 katlı ahşap ev küle döndü.

Beypazarı'nda çıkan yangında 2 katlı ahşap ev küle döndü

ANKARA - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kullanılmayan 2 katlı ahşap ev küle döndü.

Alınan bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Beypazarı Cumhuriyet Mahallesi Karcıkaya mevkide meydana geldi. Boş ahşap 2 katlı ev de henüz sebebi öğrenilmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ahşap evin her tarafını sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları neticesinde yangın söndürüldü. Ahşap evin boş olması sebebiyle can kaybı olmazken ev kullanılmaz hale geldi.

İhlas Haber Ajansı / Seyit Çakır - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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