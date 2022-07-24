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Son dakika haberi: Başkentteki trafik kazasında hayatını kaybeden anne ile kızı toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Başkentteki trafik kazasında hayatını kaybeden anne ile kızı toprağa verildi

Son dakika haber: Başkentte, sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki otluk alana uçtu.

Başkentte, sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki otluk alana uçtu. Kazada, araç içerisinde hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, Ankara- Polatlı yolu Yenidoğan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Salih Yolartıran idaresindeki 06 EB 1626 plakalı araç, direksiyon kontrolünün kaybedilmesi sonucu yol kenarında bulunan otluk araziye uçtu. Önce ağaca çarpan otomobil taklalar atarak sürüklendikten sonra ters şekilde durdu. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Anne ve kızı hayatını kaybetti

Feci kaza sonucu araç içerisinde bulunan Melek Yolartıran ve kızı Bilge Yolartıran hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Salih Yolartıran ve diğer yolcular Ahsen Yolartıran, Gülbahçe Yolartıran ve Murat Yolartıran ise yaralandı.

Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Polatlı Devlet Hastanesi'ne götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Anne ile kızının tabutları yan yana koyuldu

Kaza sonucu hayatını kaybeden anne Melek Yolartıran ile kızı Bilge Yolartıran için, Polatlı ilçesindeki Çarşı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazlarının ardından cenazeler Polatlı Şehir Mezarlığı'na defnedildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Polatlı Ankara 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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