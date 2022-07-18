Dekan sekreterinin sır ölümü polisi harekete geçirdi! Cesedi boruya asılı halde bulundu Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekan Sekreteri Ayşe Akay'ın evinde iple doğal gaz borusuna asılı cansız bedeni bulundu. Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli ölüm ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi'nde 21 yıldır dekan sekreteri olarak görev yapan Ayşe Akay'dan sabah haber alamayan yakınları, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarla eve giden polis ekipleri, kapıyı çilingire açtırarak eve girdi. CANSIZ BEDENİ DOĞAL GAZ BORUSUNA ASILI HALDE BULUNDU Akay, iple doğal gaz borusuna asılı ölü bulundu. Acı haberi alan yakınları ve mesai arkadaşları ise büyük üzüntü yaşadı. Akay'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yeri incelemesinin ardından Aydın'dan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. OĞLU 5 YIL ÖNCE İNTİHAR ETMİŞ Öte yandan Ayşe Akay'ın birlikte yaşadığı oğlu Uğur Can Akay'ın (24), 5 yıl önce yaşamına son verdiği öğrenildi. Polis, Ayşe Akay'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - 3. Sayfa Adnan Menderes Üniversitesi Edebiyat Aydın 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Dekan sekreterinin sır ölümü polisi harekete geçirdi! Cesedi boruya asılı halde bulundu - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.