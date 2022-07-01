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Son dakika haberi | Atlı Jandarma Timi Malatya'da görevde

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Atlı Jandarma Timi Malatya'da görevde

Bir son dakika haberine göre Malatya'da Atlı Jandarma Timi, tarihi, turistik ve halkın yoğun olarak bulunduğu park, piknik alanları ve mesire yerlerinde görev yapmaya başladı.

Malatya'da Atlı Jandarma Timi, tarihi, turistik ve halkın yoğun olarak bulunduğu park, piknik alanları ve mesire yerlerinde görev yapmaya başladı.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı tarafından 19 Temmuz 2022 tarihine kadar geçici olarak Malatya İl Jandarma Komutanlığı emrine görevlendirilen, 3 Astsubay binici, 3 seyis, 3 at Atlı Jandarma Timi göreve başladı.

Atlı Jandarma Timi, özellikle tarihi, turistik ve halkın yoğun olarak bulunduğu park, piknik alanları ve mesire yerlerinde görev yapıyor. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Malatya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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