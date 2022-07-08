Son dakika haberi | AŞTİ'de bomba ihbarı polisi alarma geçirdi Son dakika haberlerine göre AŞTİ'de bomba ihbarı polisi alarma geçirdi Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan bomba ihbarı üzerine polis ekipleri alarma geçti. AŞTİ'de bomba ihbarı polisi alarma geçirdi ANKARA - Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan bomba ihbarı üzerine polis ekipleri alarma geçti. Alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluğunun yaşandığı AŞTİ'de bomba ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. İhbar yapılan alan güvenlik şeridi ile kapatılarak vatandaşlar uzaklaştırıldı. Olay yerine bomba uzmanları çağrıldı. İhlas Haber Ajansı / Mithat Tibre - 3. Sayfa Ankara 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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