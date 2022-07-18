Son dakika: Arnavutköy'de çocuklar arasında kavga: Kurusıkı silahla havaya ateş açıldı - Haberler

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Son dakika: Arnavutköy'de çocuklar arasında kavga: Kurusıkı silahla havaya ateş açıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bir son dakika haberine göre Arnavutköy'de çocuklar arasında kavga: Kurusıkı silahla havaya ateş açıldı Silah sesini duyan çocuklar etrafa kaçışırken, o anlar ise kameraya yansıdı Arnavutköy'de bir parkta onlarca çocuk arasında kavga çıktı.

Arnavutköy'de çocuklar arasında Kavga : Kurusıkı silahla havaya ateş açıldı

Silah sesini duyan çocuklar etrafa kaçışırken, o anlar ise kameraya yansıdı

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir parkta onlarca çocuk arasında kavga çıktı. Kavgada çocuklardan birinin kurusıkı silahla havaya ateş açması sonucu kaçan çocuklardan bazıları yuvarlandı, bazıları takla attı. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay dün Arnavutköy Şehir Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre onlarca çocuk arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında çocuklardan biri kurusıkı silahla havaya ateş açtı. Silah sesini duyan çocuklar bir anda etrafa kaçıştı. Kaçışan çocuklardan bir kısmı takla attı, bir kısmı yuvarlandı. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - 3. Sayfa

kavga 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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