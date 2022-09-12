Son dakika haberi... Arkadaşının iş yerinde vurulan genç hayatını kaybetti

Adana'da arkadaşının iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Mehmet Kartal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, gece arkadaşının çalıştığı mimarlık ofisine giden Zorbey Uğurludoğan (28), içeriye giren bir kişinin av tüfekli saldırısına uğradı. Sırtından, bacağından ve kolundan vurulan Uğurludoğan, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Uğurludoğan, ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Uğurludoğan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri 1 kişiyi gözaltına aldı. Zanlının emniyetteki sorgusu devam ediyor. - ADANA