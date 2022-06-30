Son dakika haberi: Antalya'da garson kazada öldü, kaçan yabancı uyruklu şahıslar havaalanında yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Antalya'da garson kazada öldü, kaçan yabancı uyruklu şahıslar havaalanında yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberi: Antalya'da garson kazada öldü, kaçan yabancı uyruklu şahıslar havaalanında yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada gece kulübünde garson olarak çalışan otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, kaza sonrası kaçan 2 İngiliz havaalanında yakalandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada gece kulübünde garson olarak çalışan otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, kaza sonrası kaçan 2 İngiliz havaalanında yakalandı.

Kaza, Serik ilçesi Belek-Kadriye yolunda saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Muhammet Oğuz Bolat'ın (45) kullandığı 07 YV 515 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hashveensıngh Malho idaresindeki 07 AJK 557 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine 112 Acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan ve olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Bolat'ın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kazaya karışan ve olay yerinden kaçtıkları tespit edilen İngiltere vatandaşı Ahmet Hassan (23) ile Hashveensıngh Malho, ülkelerine gitmek üzere bulundukları Antalya Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Gece kulübünde garson olarak çalıştığı öğrenilen Bolat'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title